"الفلك الدولي" يرصد هلال نهاية رمضان

رصد مركز الفلك الدولي هلال آخر الشهر (لشهر رمضان 1447هـ) كما تم تصويره نهاراً قبل قليل من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.وفق الحساب الرسمي لمركز الفلك الدولي علي منصة إكس.

وأوضح أن وقت التصوير، هو الأربعاء 18 مارس 2026م الساعة 01 ظهرا بتوقيت الإمارات.

كما بين أن بعد القمر عن الشمس 9.2 درجات. عمر القمر سالب 15 ساعة و23 دقيقة.

آخر مشاهدة لهلال آخر الشهر (رمضان 1447 هـ)



