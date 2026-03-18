الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
"الشؤون الإسلامية والأوقاف" توجه الأئمة بدعاء القنوت في الصلوات تأسياً بالهدي النبوي في وقت الأزمات

18 مارس 2026 14:45

وجهت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، وبالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، جميع أئمة المساجد في الدولة إلى القنوت في صلاتَي الصبح والمغرب، اتّباعاً للهَدْي النبوي، فهي أوقات النوازل والشدائد والأزمات.
وذلك اعتباراً من يوم الأربعاء 29 رمضان 1447ه، الموافق 18 مارس 2026م.

وأضافت الهيئة عبر حسابها على منصة "إكس": "يأتي هذا التوجيه استناداً إلى الفتوى الصادرة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، سائلين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ويحفظ أهلها والمقيمين على أرضها، ويُديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والسلام".


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
