الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 13 صاروخاً باليستياً و27 طائرة مسيرة

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 13 صاروخاً باليستياً و27 طائرة مسيرة
18 مارس 2026 15:15

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية (18 مارس 2026) مع 13 صاروخا باليستياً، و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 327 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1699 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

 

أخبار ذات صلة
عبدالله بن طوق يؤكد وفرة وتنوّع السلع في أسواق الدولة
إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الحوافز الضريبية للبحث والتطوير

وأدت هذه الاعتداءات إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغالية والفلسطينية، وإصابة 158 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغالية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإرتيرية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والأندونيسية، والسويدية والتونسية.

 

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

المصدر: وام
آخر الأخبار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
علوم الدار
عبدالله بن زايد يدين بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة على الدولة ويقدِّم تعازيه الحارة لأسر الضحايا
اليوم 03:04
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
«جسر حميد الجوي» يواصل إرسال الطائرات الإغاثية إلى قطاع غزة
علوم الدار
«جسر حميد الجوي» يواصل إرسال الطائرات الإغاثية إلى قطاع غزة
اليوم 16:51
عبدالله بن طوق يؤكد وفرة وتنوّع السلع في أسواق الدولة
علوم الدار
عبدالله بن طوق يؤكد وفرة وتنوّع السلع في أسواق الدولة
اليوم 16:29
فعاليات عيد الفطر في متحف العين
التعليم والمعرفة
فعاليات عيد الفطر في متحف العين
اليوم 16:26
