الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أمطار متفاوتة خلال عطلة عيد الفطر

أمطار متفاوتة خلال عطلة عيد الفطر
18 مارس 2026 16:14

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الدولة خلال فترة من يوم غد وحتى 24 مارس الحالي، طقس معتدل الحرارة نهاراً ولطيف ليلاً وفي الصباح الباكر بوجه عام، وغائم جزئياً إلى غائم، مع تزايد كميات السحب على فترات، تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، مع ميل درجات الحرارة إلى الانخفاض، خاصة يومي الأحد والاثنين.

الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، وقد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

والبحر خفيفً إلى متوسط الموج، ويضطرب أحيانًا مع السحب في الخليج العربي وبحر عُمان.

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 24 و30 درجة مئوية على السواحل والجزر، وبين 27 و34 درجة في المناطق الداخلية، وبين 17 و24 درجة في المناطق الجبلية.

ودرجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال الفترة نفسها تتراوح ما بين 19 و23 درجة مئوية على السواحل والجزر، وبين 14 و20 درجة في المناطق الداخلية، وبين 11 و16 درجة في المناطق الجبلية.

المصدر: وام
