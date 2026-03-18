«جسر حميد الجوي» يواصل إرسال الطائرات الإغاثية إلى قطاع غزة

يواصل «جسر حميد الجوي» إرسال الطائرات الإغاثية المحملة بالمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ضمن الجهود الإنسانية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، دعماً للأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها القطاع.



وتحمل إحدى الطائرات 69 طناً من المساعدات الإنسانية، تشمل مواد غذائية مخصّصة لشهر رمضان المبارك، إلى جانب كسوة العيد، وذلك لتلبية الاحتياجات الأساسية للأُسر المتضررة، وتعزيز الدعم الإنساني المقدم لهم خلال هذه الفترة.



وتأتي هذه الرحلات ضمن الجسر الجوي الإنساني المتواصل الذي تنفّذه دولة الإمارات لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة إلى قطاع غزة، بما يعكس التزامها الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، وتخفيف آثار الظروف المعيشية التي يمرون بها.