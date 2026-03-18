الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
ديوان الرئاسة: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك في الإمارات

18 مارس 2026 19:59

أعلن ديوان الرئاسة، استناداً إلى ما رفعته «لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1447هـ» المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء الأربعاء بالعاصمة أبوظبي بتاريخ: 29 رمضان 1447هـ، الموافق 18 مارس 2026م، وبعد مداولة ما ورد إلى اللجنة من تقارير ونتائج التحري في ربوع الدولة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء هذا اليوم.
وبذلك يكون يوم غدٍ الخميس 19 مارس 2026م هو المتمم لشهر رمضان المبارك لعام 1447هـ، ويكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026م غرة شهر شوال 1447هـ، وأول أيام عيد الفطر المبارك في الدولة.
وبهذه المناسبة المباركة، يرفع رئيس وأعضاء اللجنة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى إخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد إمارة أبوظبي، وإلى أولياء العهود، وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى العالم أجمع، ونسأل الله تعالى أن يعيده علينا وعلى وطننا الغالي باليمن والبركات والخير والمسرات، والحمد لله رب العالمين.

أخبار ذات صلة
دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447هـ
طقس الإمارات غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً
المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يقدِّم واجب العزاء في وفاة آلاء نادر مشتهى
اليوم 03:01
24 لاعباً في قائمة المنتخب الوطني لمعسكر أبوظبي
الرياضة
24 لاعباً في قائمة المنتخب الوطني لمعسكر أبوظبي
اليوم 21:09
بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تتوج الفائزين في نسختها الرابعة
الرياضة
بطولة أبوظبي للألعاب الحكومية تتوج الفائزين في نسختها الرابعة
اليوم 21:00
منظر عام لمدينة الكويت (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الكويت ترصد 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيّرة معادية
اليوم 20:53
دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447هـ
الأخبار العالمية
دول أعلنت الجمعة أول أيام عيد الفطر 1447هـ
اليوم 20:43
