الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
الإمارات: استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس يشكل تهديداً لأمن الطاقة العالمي

الإمارات: استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس يشكل تهديداً لأمن الطاقة العالمي
18 مارس 2026 19:31

أكدت الإمارات العربية المتحدة أن استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس الجنوبي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يُعد امتداداً لحقل الشمال في دولة قطر الشقيقة، يمثل تصعيداً خطيراً، مشددةً على أن استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة يُشكّل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها. كما ينطوي على تداعيات بيئية جسيمة، ويُعرّض المدنيين وأمن الملاحة والمنشآت المدنية والصناعية الحيوية لمخاطر مباشرة.
وشددت الدولة على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية تحت أي ظرف، مؤكدةً أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.

المصدر: وام
