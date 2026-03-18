الأربعاء 18 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
طقس الإمارات غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً

طقس الإمارات غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً
18 مارس 2026 19:55

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.
وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:21، والمد الثاني عند الساعة 02:06، والجزر الأول عند الساعة 19:47، والجزر الثاني عند الساعة 07:49.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:09، والمد الثاني عند الساعة 22:07، والجزر الأول عند الساعة 15:59، والجزر الثاني عند الساعة 04:31.

المصدر: وام
حالة الطقس
المركز الوطني للأرصاد
حالة الطقس في الإمارات
الطقس
الإمارات
أحوال الطقس
أخبار الطقس في الإمارات
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
