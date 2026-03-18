طقس الإمارات غائم جزئياً مع احتمال سقوط أمطار غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الغربية والساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س.

وذكر المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي متوسط إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:21، والمد الثاني عند الساعة 02:06، والجزر الأول عند الساعة 19:47، والجزر الثاني عند الساعة 07:49.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:09، والمد الثاني عند الساعة 22:07، والجزر الأول عند الساعة 15:59، والجزر الثاني عند الساعة 04:31.