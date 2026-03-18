البرلمان العربي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف الإمارات

أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، استمرار الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن هذه الممارسات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتكشف عن نهج خطير يضربُ قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عرض الحائط.

وجدد اليماحي، في بيان له اليوم، دعم البرلمان العربي الكامل والمطلق لما تتخذه دولة الإمارات العربية المتحدة، والدول العربية التي تتعرض للاعتداءات، من إجراءات مشروعة لحفظ أمنها والدفاع عن سيادتها، وفقاً لما تكفله القوانين الدولية.