وزارة الدفاع: الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع اعتداءات صاروخية ومسيّرات قادمة من إيران

أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حالياً مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران.

وقالت الوزارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تتعامل حالياً الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وأكدت وزارة الدفاع أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة".

— وزارة الدفاع |MOD UAE (@modgovae) March 18, 2026