أجواء غائمة وفرص أمطار متفرقة حتى الأحد

هالة الخياط (أبوظبي)



تشهد الدولة خلال الأيام المقبلة حالة من التقلبات الجوية المصحوبة بفرص متفاوتة لسقوط الأمطار، نتيجة تأثرها بمنخفض جوي سطحي يمتد إلى طبقات الجو العليا، وفق ما أفاد به المركز الوطني للأرصاد.

وتستمر اليوم الأجواء الغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على المناطق الغربية والساحلية والجزر. وتهب الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، بينما يكون البحر متوسطاً إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط في بحر عُمان.

أما يوم الجمعة، فتزداد فرص هطول الأمطار لتشمل مناطق متفرقة من الدولة، مع استمرار الأجواء الغائمة جزئياً إلى غائمة. وفي المقابل، تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع التدريجي، مع رياح معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وبحر خفيف إلى متوسط الموج في كلا المسطحين المائيين.

وتبلغ الحالة الجوية ذروتها خلال يومي السبت والأحد، حيث تتكاثر السحب الركامية المصاحبة لفرص سقوط أمطار على مناطق متفرقة، قد تكون أكثر نشاطاً في بعض الفترات.

كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق، خاصة المكشوفة، فيما يضطرب البحر أحياناً مع تشكل السحب في الخليج العربي وبحر عُمان.



نشاط الرياح

دعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترات نشاط الرياح وهطول الأمطار، خاصة أثناء القيادة، مع متابعة النشرات الجوية الدورية لمواكبة أي مستجدات على الحالة الجوية.

وتأتي هذه الحالة ضمن التقلبات الجوية المعتادة خلال الفترة الانتقالية بين الشتاء والربيع، والتي تتسم بتغيرات سريعة في حالة الطقس، وتزايد فرص تشكّل السحب الركامية وهطول الأمطار على فترات متباينة في مناطق مختلفة من الدولة.