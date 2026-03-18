بلدية عجمان تختتم فعاليات «رمضان في الفرجان»

عجمان (وام)



اختتمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، فعاليات «رمضان في الفرجان» الذي تتضمن 6 برامج متنوعة جمعت بين الأنشطة الدينية والثقافية والترفيهية، وتعزيز التماسك الأسري، بما جسد قيم الشهر الفضيل وأصالته، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 والمتمثلة في بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وبالتوائم مع «عام الأسرة»، وتعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع. واستهدفت البرامج ترسيخ القيم الإيمانية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، والتكافل بين أفراد المجتمع، إلى جانب تقديم أنشطة تفاعلية هادفة تسهم في نشر المعرفة، ودعم المواهب، وإدخال البهجة والسرور على الأسر وأفراد المجتمع.

وأكد إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع، أن الدائرة تسعى بشكل مستدام لتبني نموذج متكامل للفعاليات المجتمعية التي تجمع بين البعد الإيماني والبعد الثقافي والترفيهي، بما يضمن إشراك جميع الفئات العمرية في أجواء رمضانية أصيلة تعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية. وأوضح أن الدائرة استهدفت إشراك الشركاء الاستراتيجيين لتفعيل التكامل المؤسسي في إنجاح المبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام، مثمناً تعاون الراعي الذهبي شركة تايجر، والمساهمة في نجاح الفعاليات الإيجابية والبرامج المتنوعة.





24 فائزاً

أعلنت الدائرة عن 24 فائزاً في المسابقات التحفيزية التي شملت مسابقة أجمل ترتيل لتشجيع إتقان التلاوة وفق أحكام التجويد، إلى جانب مسابقة المؤذن الناشئ لإحياء سنة الأذان، وإبراز جماله في أجواء إيمانية مميزة. إضافة إلى جوائز تحفيزية للملتزمين في حلقات التحفيظ «رتل وارتق».