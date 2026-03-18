بلدية عجمان تختتم فعاليات «رمضان في الفرجان»

البرامج ترسخ القيم الإيمانية وتعزز التلاحم الاجتماعي (وام)
19 مارس 2026 03:37

عجمان (وام)

اختتمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، فعاليات «رمضان في الفرجان» الذي تتضمن 6 برامج متنوعة جمعت بين الأنشطة الدينية والثقافية والترفيهية، وتعزيز التماسك الأسري، بما جسد قيم الشهر الفضيل وأصالته، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 والمتمثلة في بناء مجتمع شامل ومتماسك ومتمكن، وبالتوائم مع «عام الأسرة»، وتعزيز التلاحم والترابط بين أفراد المجتمع. واستهدفت البرامج ترسيخ القيم الإيمانية، وتعزيز التلاحم الاجتماعي، والتكافل بين أفراد المجتمع، إلى جانب تقديم أنشطة تفاعلية هادفة تسهم في نشر المعرفة، ودعم المواهب، وإدخال البهجة والسرور على الأسر وأفراد المجتمع.
وأكد إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع، أن الدائرة تسعى بشكل مستدام لتبني نموذج متكامل للفعاليات المجتمعية التي تجمع بين البعد الإيماني والبعد الثقافي والترفيهي، بما يضمن إشراك جميع الفئات العمرية في أجواء رمضانية أصيلة تعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية. وأوضح أن الدائرة استهدفت إشراك الشركاء الاستراتيجيين لتفعيل التكامل المؤسسي في إنجاح المبادرات ذات الأثر المجتمعي المستدام، مثمناً تعاون الراعي الذهبي شركة تايجر، والمساهمة في نجاح الفعاليات الإيجابية والبرامج المتنوعة.

أخبار ذات صلة
حزمة من المشاريع والمبادرات أنجزتها «زكِّ الرمضانية»
«أكتف» يعزز الصحة المجتمعية

24 فائزاً 
أعلنت الدائرة عن 24 فائزاً في المسابقات التحفيزية التي شملت مسابقة أجمل ترتيل لتشجيع إتقان التلاوة وفق أحكام التجويد، إلى جانب مسابقة المؤذن الناشئ لإحياء سنة الأذان، وإبراز جماله في أجواء إيمانية مميزة. إضافة إلى جوائز تحفيزية للملتزمين في حلقات التحفيظ «رتل وارتق».

 

آخر الأخبار
التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. خطأ استراتيجي بالغ الخطورة
اليوم 04:08
ناقلات نفط قبالة سواحل عُمان بعد إغلاق إيران مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الكويت: إغلاق إيران مضيق «هرمز» انتهاك خطر لحرية الملاحة
اليوم 04:08
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان
اليوم 04:08
مركبة عسكرية عراقية تقف قرب المنطقة التي تحوي السفارة الأميركية في بغداد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. تعرض مواقع عسكرية في كركوك وأربيل للقصف
اليوم 04:08
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حظر «إخوان السودان» يضع التنظيم أمام سيناريو «الشلل التام»
اليوم 04:08
