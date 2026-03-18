«دبي لخبراء المستقبل» يتلقى طلبات التسجيل في دورته السادسة

دبي (الاتحاد)



أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل، بدء تلقي طلبات التسجيل في الدورة السادسة من «برنامج دبي لخبراء المستقبل»، أول برنامج حكومي على مستوى العالم يهدف لتدريب نخبة من خبراء المستقبل وتمكينهم من المساهمة في تصميم سياسات واستراتيجيات وأبحاث مستقبلية مبتكرة تعزّز مكانة دبي في مصاف أفضل المدن العالمية استعداداً للمستقبل.

ويركّز البرنامج على ترسيخ ممارسات استشراف المستقبل في القطاعات الرئيسة والحكومية، وإعداد القيادات الإماراتية المتميّزة التي تُسهم في صياغة السياسات والاستراتيجيات والابتكارات المستقبلية لحكومة دبي.

ويستضيف البرنامج، الذي تنظمه أكاديمية دبي للمستقبل وتم إطلاقه بالتعاون بين المجلس التنفيذي لإمارة دبي ومؤسسة دبي للمستقبل، نخبة من الخبراء العالميين الروّاد لدعم تطوير قدرات الاستشراف وتطبيقاته المتقدمة.

وحقق البرنامج على مدى الدورات الخمس الماضية أثراً نوعياً بتخريج 99 خبيراً يمثلون 45 جهة حكومية وشبه حكومية، وشهد إنجاز 133 مشروعاً متخصصاً في مختلف مجالات الاستشراف المستقبلي.

وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن النقلات النوعية التي سجلتها دبي، والإنجازات القياسية التي تميّز حاضرها وترسم معالم مستقبلها، تستند إلى منظومة متكاملة لاستشراف المستقبل تؤمن بأهمية تمكين المواهب الوطنية بالمهارات المستقبلية كونها تشكّل ركيزة أساسية لرؤية القيادة لمستقبل دبي.

وقال: إن دبي ماضية في تحقيق الريادة والاستباقية عبر تكريس ثقافة الاستعداد للمستقبل وتصميم فرصه وتمكين خبراء مختصين باستشرافه في مختلف مؤسسات القطاع الحكومي، لأن هذا النهج الإستراتيجي حقق على مدى سنوات أثراً ملموساً ومستداماً في بناء قدرات كوادر تخطيط وتصميم الاستراتيجيات في القطاع الحكومي.



استشراف المستقبل

ويمتد «برنامج دبي لخبراء المستقبل» في دورته السادسة على مدار ستة أشهر، ويقدّمه خبراء محليون ودوليون. ويتكوّن من مستويين، أولهما، محلّل المستقبل المعتمد، ويتخصّص في بناء قدرات استشراف المستقبل، أما المستوى الثاني فهو تنفيذي المستقبل المعتمد، ويتضمن تطبيق استشراف المستقبل على تحديات مؤسسية واقعية. ويركّز المستوى الأول من البرنامج على تطوير الممارسات والكفاءة الاستشرافية من خلال تجربة تعليمية غامرة قائمة على التطبيق العملي. ويتكوّن من أربعة محاور تدريبية تعرّف المشاركين على مجموعة واسعة من منهجيات الاستشراف، التي تتجاوز الاستشراف الاستراتيجي، بما في ذلك المناهج البديلة والتحويلية.

ويشارك المتدربون في جلسات حضورية، وتمارين تطبيقية، وزيارات ميدانية، إلى جانب التطبيق العملي لأدوات وأطر استشراف المستقبل، وتمتد أنشطة هذا المستوى طوال الفترة من أبريل حتى يونيو 2026.

فيما يركّز المستوى الثاني على التطبيق العملي وتحقيق الأثر، حيث يقوم المشاركون بتحويل ما اكتسبوه من معارف ومهارات في استشراف المستقبل إلى ممارسة فعلية من خلال تطوير مشروع استشرافي يعالج تحدياً استراتيجياً أو فرصة ذات صلة بجهتهم أو قطاعهم أو بإمارة دبي ككل.

وتستمر فعاليات المستوى الثاني على مدار الفترة بين شهري يونيو وأكتوبر 2026.

ويستقبل البرنامج طلبات الراغبين بالالتحاق من فئتي الإدارة الوسطى والعليا حتى 17 أبريل المقبل.