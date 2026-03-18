الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات

جاهزية شاملة لاستقبال المصلين في مساجد دبي

19 مارس 2026 03:38

دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لهذا العام في جميع مساجد الإمارة، عند الساعة 06:40 صباحاً، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومركز دبي للمرونة، مع دعوة الجمهور إلى التوجه إلى أقرب مسجد لأداء الصلاة.
وأوضحت الدائرة أن القرار يأتي في إطار منظومة متكاملة، تهدف إلى تعزيز السلامة العامة والحفاظ على صحة المصلين، حيث تم تعميم إقامة صلاة العيد في مساجد دبي كافة، بما يضمن سهولة الوصول واستيعاب الأعداد، مع استمرار مبادرة «مؤذن الفريج» في رفع تكبيرات العيد والأذان داخل المساجد، بما يعكس روح المناسبة، ويعزِّز الأجواء الإيمانية الجامعة في مختلف مناطق الإمارة.
وأكدت الدائرة أنها استكملت استعداداتها الشاملة لاستقبال المصلين، من خلال تجهيز المساجد وتهيئة مرافقها، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي لتنظيم الحركة المرورية وضمان انسيابية الدخول والخروج، بما يوفِّر تجربة مريحة وآمنة للجميع.
ورفع أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام القيادة الرشيدة، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، سائلاً الله أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليُمن والبركات.
وأكد أن إقامة صلاة العيد في المساجد تأتي استجابةً للتوجيهات الوطنية، وحرصاً على سلامة أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التنظيم يعكس جاهزية الدولة في إدارة المناسبات الدينية، وفق أعلى معايير السلامة، ويجسِّد في الوقت ذاته روح التلاحم المجتمعي في هذه المناسبة المباركة.

