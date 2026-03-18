تعاون بين «سالك» و«دبي الخيرية» لدعم الأيتام بكسوة العيد

دبي (الاتحاد)



أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع «جمعية دبي الخيرية» لدعم الأيتام عبر تقديم قسائم مخصّصة لشراء كسوة العيد.

وقال إبراهيم سلطان الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»: «نؤمن في (سالك) بأن دور الشركات يتجاوز تقديم الخدمات، ليشمل الإسهام الفاعل في دعم المجتمع وتعزيز قيم التضامن والتكافل الإنساني. وتأتي مبادرتنا لدعم الأيتام في كسوة العيد انسجاماً مع مستهدفات (عام الأسرة)، وترجمةً لالتزامنا بالمشاركة في المبادرات، التي تُعزّز الترابط المجتمعي وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً، بما يعكس رؤيتنا في أن تكون (سالك) شريكاً مسؤولاً في بناء مجتمع متماسك ومزدهر».

من جانبه، قال أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية: «نثمِّن هذه المبادرة الكريمة من شركة (سالك)، التي تُجسِّد نموذجاً مشرّفاً للشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في خدمة المجتمع. وتُسهم هذه المبادرة في إدخال السعادة إلى نفوس الأيتام مع اقتراب عيد الفطر المبارك، كما تعكس وعياً متقدّماً بأهمية دعم الأسرة وتعزيز قيم العطاء والتراحم التي تُعدّ ركائز أساسية في مجتمع دولة الإمارات».