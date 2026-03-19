بآلاف التشكيلات الضوئية.. أبوظبي تتزيّن للعيد

زيّنت بلدية مدينة أبوظبي العديد من الشوارع الرئيسية والفرعية والجُزر الوسطية والجسور داخل وخارج جزيرة أبوظبي بآلاف التشكيلات واللوحات المضيئة وعبارات المعايدة، لنشر البهجة وإسعاد أفراد المجتمع في مختلف المناطق، وذلك تجسيداً لمظاهر البهجة والفرحة، ومشاركة لأفراد المجتمع احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك.





واستخدمت البلدية في زينة عيد الفطر المبارك آلاف القطع والتشكيلات المضيئة، التي تجانست مع زينة شهر رمضان، حيث تم دمج هذه المجسمات بعبارات المعايدة والتهنئة بالعيد، لتزيين الجسور وأعمدة الإنارة الأمامية عند الكثير من التقاطعات بالطرق الرئيسة والفرعية داخل وخارج جزيرة أبوظبي، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

وعملت فرق البلدية على تركيب مئات التشكيلات المضيئة، التي تحمل عبارات وكلمات المعايدة المتعارف عليها بين أفراد المجتمع الإماراتي، مثل: «كل عام وأنتم بخير»، «عيدكم مبارك»، «ينعاد عليكم بالخير»، «عساكم من عواده»، «من العايدين والسالمين»، «من العايدين والغانمين»، ليكتمل المشهد الجمالي لزينة العيد والمظهر العام للمدينة.





ولضمان سلامة مستخدمي الطرق، سواء من قائدي السيارات أو المشاة من أفراد المجتمع، فقد حرصت بلدية مدينة أبوظبي على أن تكون التشكيلات والمجسمات المضيئة، التي تم تركيبها ضمن زينة عيد الفطر المبارك، ذات أحجام مناسبة لأبعاد ومساحات الشوارع، حرصاً على سلامة الجميع.





اهتمام

يأتي هذا ضمن اهتمامات بلدية مدينة أبوظبي بتعزيز جودة الحياة والمظهر الجمالي العام للمدينة، بما يواكب النهضة الحضارية والعمرانية، التي تشهدها أبوظبي، وإسعاداً لأفراد المجتمع ومشاركتهم احتفالاتهم في مختلف المناسبات الدينية.