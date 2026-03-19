11000 مستفيد من «عيدية» هيئة تنمية المجتمع بدبي

دبي (الاتحاد)



بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، وضمن مستهدفات «عام الأسرة»، واصلت هيئة تنمية المجتمع في دبي جهودها في إدخال الفرحة على مختلف فئات المجتمع، من خلال توزيع «العيدية» على أكثر من 11 ألف مستفيد من الفئات المسجلة لديها، في مبادرة تجسّد القيم المجتمعية الأصيلة المرتبطة بهذه المناسبة في المجتمع الإماراتي.

وبلغ إجمالي قيمة «العيدية» الموزّعة أكثر من 25 مليون درهم، بما يعكس حجم الاهتمام بتعزيز جودة حياة الأسر، ومشاركة مختلف فئات المجتمع فرحة العيد، وترسيخ مظاهر التكافل والتراحم المجتمعي.

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة «العيدية» تعكس حرص دبي على تعزيز البُعد الإنساني في العمل الاجتماعي، لاسيما في المناسبات التي تحظى بمكانة خاصة لدى الأسر والأطفال.