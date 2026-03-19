«التغير المناخي والبيئة»: استعدادات مكثفة لتلبية احتياجات الأسواق من السلع الغذائية في العيد

دبي (الاتحاد)



كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن اكتمال جاهزيتها وتطبيق خطة استباقية متكاملة لضمان استمرارية، وتدفق الإرساليات الغذائية والزراعية والحيوانية عبر منافذ الدولة كافة، وذلك استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق المحلية.

وتعمل الوزارة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة في إمارات الدولة على توفير كافة الموارد الفنية والكوادر البشرية لتسريع إجراءات الفحص والإفراج عن مختلف السلع من خضراوات وفواكه ولحوم طازجة، لضمان أعلى معايير السلامة الغذائية.

جاء ذلك، خلال سلسلة جولات تفقدية ميدانية قامت بها فرق العمل في الوزارة بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية، وشملت المنافذ كافة الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير على مستوى الدولة. وتضمنت الجولات، تفقُّد مراكز الحجر الزراعي والبيطري في تلك المنافذ، وذلك بهدف الوقوف على سير العمل، ومتابعة آليات التفتيش والإفراج الجمركي السريع عن الإرساليات الغذائية والزراعية.

من جانبه، أكد محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الوزارة تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لترسيخ مقومات الأمن الغذائي الوطني، وتتبنى منظومة تشغيلية مرنة ومتقدمة لضمان توافر السلع الأساسية كافة للمستهلكين بكل سهولة. وقال: «منافذنا الحدودية الممتدة عبر إمارات الدولة كافة، والتي يمثل كل منها ثقلاً استراتيجياً وتجارياً على خريطة التجارة العالمية، تعمل بكفاءة استثنائية وبطاقة استيعابية قصوى ضمن منظومة وطنية متكاملة».



إمدادات مستمرة

أشار النعيمي إلى أنه تم استقبال والتعامل مع 1454 إرسالية للثروة الحيوانية عبر منافذ الدولة المختلفة، والتي ضمت إجمالي 441 ألفاً و574 رأساً من الماشية المتنوعة، وذلك خلال الفترة من 1 يناير إلى 18 مارس 2026.



السلع الغذائية

من جانبه، قال مروان الزعابي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة: «شهدت الأيام الماضية سير عمل منتظم في حركة استيراد السلع الغذائية بمختلف أنواعها لتلبية متطلبات عيد الفطر المبارك، حيث تستقبل مراكزنا الحيوية يومياً إرساليات ضخمة ومتنوعة من الخضراوات، والفواكه، واللحوم، والمواد الغذائية الأخرى، كما أن فرقنا الميدانية في كافة المنافذ تعمل على مدار الساعة لتقديم خدمات متطورة وسريعة لكافة المتعاملين والموردين، بما يحقق إنجاز عمليات الفحص والإفراج في أقل زمن ممكن ودون أي تأخير».



تقصير سلاسل الإمداد الداخلية

وعلى الصعيد اللوجستي الميداني، أوضح أن الوزارة تطبق آليات مبتكرة ترتكز بالأساس على تقصير سلاسل الإمداد الداخلية، ورفع كفاءتها إلى أقصى حد ممكن. وتقليل الوقت المستغرق لانتقال السلع والمنتجات الطازجة، لتستقر مباشرة على أرفف منافذ البيع والأسواق في وقت قياسي.



السلامة الغذائية

فيما يخص معايير الجودة والتفتيش، شدد مروان الزعابي على أن السلامة الغذائية عنصر مهم في منظومة الأمن الغذائي وضمان أمن الإرساليات وشحنات الأغذية، مؤكداً أن زيادة حجم التدفقات لتلبية متطلبات العيد لا تعني أبداً التهاون في الإجراءات الرقابية. وقال: «منافذنا الحدودية تطبق بروتوكولات صارمة جداً لضمان خلو السلع والإرساليات كافة من أي ملوثات أو مخاطر قبل عبورها حدود الدولة ووصولها إلى موائد المستهلكين بأمان تام».

وتتضمن الإجراءات الرقابية المتبعة في مراكز الحجر الزراعي والبيطري بمنافذ الدولة كافة، التتبع الدقيق لمنشأ الإرساليات، والتدقيق الشامل على الوثائق والشهادات الصحية المرفقة، مروراً بالفحص الدقيق للحيوانات الحية والمحاصيل الزراعية. كما تخضع عينات الشحنات لفحوص مخبرية متقدمة، مع التطبيق الحازم لسياسة الرفض الفوري لأي شحنة يثبت عدم مطابقتها للاشتراطات، لضمان أن تبقى أسواق الدولة محصنة تماماً وآمنة بنسبة 100%. وفي سياق متصل، أشار الزعابي إلى أن جميع منافذ الدولة البرية والبحرية والجوية في مختلف الإمارات تعمل بتناغم تام ومربوطة بمنظومة تشغيلية مرنة وموحدة.



منظومة

واستجابة لمتطلبات موسم عيد الفطر المبارك، قامت الوزارة بتعزيز منظومتها الرقابية والتشغيلية في مراكز الحجر الزراعي والبيطري، من خلال زيادة أعداد الكوادر المتخصصة من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين وفنيي المختبرات، وتفعيل مسارات التخليص السريع، لضمان تدفق السلع الغذائية الآمنة بانسيابية وكفاءة، بما يضمن أن تظل أسواق الدولة عامرة ومستقرة لتلبية تطلعات كافة أفراد المجتمع.