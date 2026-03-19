عبدالله بن بيّه: العيد فرصة لتجديد معاني التلاحم والولاء

أبوظبي (وام)



قال معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، إن مناسبة عيد الفطر المبارك تمثِّل فرصة لتجديد معاني التلاحم والولاء، ورفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات الكريم، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، سائلاً المولى عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار.

وأضاف معاليه، على هامش اجتماع لجنة تحري هلال شهر شوال لسنة 1447 هـ المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي عُقِد مساء أمس في العاصمة أبوظبي، أن هذه الليالي المباركة شهدت أعمالاً صالحة وجهوداً جليلة لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة، ستظل راسخة في سجل التاريخ، لما اتسمت به من صبر وشجاعة وشهامة وحكمة وصدق، داعياً الله تعالى أن يجزي القيادة الرشيدة خير الجزاء عن الوطن والأمتين العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تواصل بقيادتها الرشيدة دورها الإنساني والحضاري بثبات، مؤكداً أنها تمثِّل نموذجاً في الحكمة والتوازن «سلماً لمن سالمها وقوة وصلابة في مواجهة التحديات»، سائلاً الله تعالى أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن يرد كيد المعتدين. ودعا معاليه الله جل شأنه أن يعم السلام والأمن والاستقرار العالم، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن تضع الحروب والاعتداءات أوزارها، وأن يسود السلام ربوع العالم.