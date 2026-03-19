الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

50 مليون درهم من «داليو الخيرية» لـ «وقف أم الإمارات للأيتام»

19 مارس 2026 04:07

أبوظبي (وام)

قدّمت مؤسسة «داليو الخيرية» مساهمة بقيمة 50 مليون درهم، دعماً لحملة «وقف أم الإمارات للأيتام» التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً، ويرتقي بجودة حياتهم.
وقال راي داليو، مُؤسِّس مؤسسة «داليو الخيرية»: «نؤمن في مؤسسة (داليو الخيرية) بأهمية دعم المبادرات التي تُحدث أثراً مستداماً في حياة الأفراد والمجتمعات. وتمثل حملة (وقف أم الإمارات للأيتام) نموذجاً ملهماً للعمل الإنساني القائم على الاستدامة، ونحن فخورون بالمساهمة في هذه المبادرة التي تسهم في توفير فرص أفضل للأيتام وتعزيز استقرارهم ومستقبلهم».
وأكد فهد القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، أن هذه المساهمة النوعية تعكس الثقة العالمية التي تحظى بها الحملة، مشيراً إلى أن انضمام مؤسسات دولية رائدة إلى الحملة يعزز من أثرها الإنساني، ويوسِّع نطاق دعمها للأيتام.
وقال: «نثمَّن عالياً المساهمة السخية التي تجسد روح التضامن الإنساني، وتؤكد أهمية الشراكات العالمية في دعم المبادرات المجتمعية المستدامة، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للأيتام».
وتنسجم المبادرة مع مستهدفات «عام الأسرة 2026»، من خلال دعم المبادرات التي تستثمر في الإنسان، وتعزز التماسك المجتمعي، وترسَّخ ثقافة الوقف كأحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة.

وقف أم الإمارات للأيتام
أوقاف أبوظبي
هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر
رئيس الدولة
الأيتام
الإمارات
محمد بن زايد
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©