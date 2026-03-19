علوم الدار

102 ألف مستفيد من مبادرات «كسر الصيام» للهلال الأحمر في رأس الخيمة

خلال توزيع الطعام ضمن مبادرة كسر الصيام (من المصدر)
19 مارس 2026 04:07

مريم بوخطامين (أبوظبي)

واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عبر فرعها في رأس الخيمة تنفيذ مبادراتها الإنسانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ عدد المستفيدين من مبادرات كسر الصيام نحو 102 ألف شخص، في مشهد يعكس عمق روح التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.
وشهدت مواقع الإفطار التي أقامتها الهيئة في مختلف مناطق الإمارة إقبالاً واسعاً من الصائمين من مختلف الجنسيات والفئات، حيث حرصت الهيئة على توفير وجبات إفطار متكاملة يومياً ضمن أجواء رمضانية يسودها الود والتآخي، بما يعزز من القيم الإنسانية النبيلة التي يدعو إليها الشهر الفضيل.
وأكد راشد محمد الكعبي، مدير هيئة الهلال الأحمر في رأس الخيمة، أن هذه المبادرات تأتي في إطار البرامج الموسمية التي تنفذها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تهدف إلى دعم الصائمين والتخفيف عنهم، إلى جانب تعزيز روح التضامن المجتمعي، وترسيخ مبادئ التلاحم بين أفراد المجتمع.
وأوضح الكعبي أن مبادرات كسر الصيام تم تنظيمها وفق خطة عمل متكاملة، شملت توزيع مواقع الإفطار في مناطق متعددة من الإمارة، لضمان وصول الخدمة إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

