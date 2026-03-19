الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
«الإمارات للسرطان» تختتم مبادرة «فطوركم مهمتنا»

مشاركون في المبادرة (من المصدر)
19 مارس 2026 04:07

رأس الخيمة (الاتحاد)

اختتمت جمعية الإمارات للسرطان، فرع رأس الخيمة، بالتعاون مع فريق مهمة «وطن التطوعي»، مبادرة «فطوركم مهمتنا التطوعي النسخة 4»، حيث وفّرت الجمعية 100 وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك. في موقف «تدبير» بالقرب من مستشفى إبراهيم بن حمد عبيدالله في رأس الخيمة، بمشاركة مجموعة من المتطوعين، الذين أسهموا بجهودهم في إنجاح هذه المبادرة.
وأشرفت على تنظيم الحملة خلال الشهر الفضيل هاجر الشحي، منسق مكتب رأس الخيمة، وأحمد الطنيجي، وأحمد بالش الطنيجي من فريق العمل.
وأكدت الشحي أن جمعية الإمارات للسرطان في مبادراتها الإنسانية، تعكس الجهود التي تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز العمل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء، خاصة في «عام الأسرة» الذي يبرز أهمية دعم أفراد المجتمع، وتعزيز روح الترابط وقيم التكافل المجتمعي.

