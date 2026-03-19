خليفة بن محمد بن خالد: ترسيخ قيم الاستدامة والعطاء

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت جمعية واجب التطوعية تعزيز مشاركتها الفاعلة في المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نِعمة»، من خلال المساهمة في تنفيذ برامج إنقاذ الغذاء وإعادة توزيعه على الأسر المستحقة بالدولة.

وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن هذه المشاركة تُعدّ امتداداً لنهج الدولة في ترسيخ قيم الاستدامة والعطاء، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الهادفة إلى صون النعمة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الغذائية وترشيد الاستهلاك، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.

وأوضح أن مبادرة «نِعمة» تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يجمع مختلف الشركاء على امتداد سلسلة الإمداد الغذائي، ويعزز تبني الممارسات المستدامة القائمة على تقليل الفاقد، مشيراً إلى أن أهدافها الطموحة بخفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، تتوافق مع توجهات الدولة واستراتيجياتها بعيدة المدى، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، مما يسهم في إحداث تحول سلوكي إيجابي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات.

ولفت إلى أن مشاركة «واجب التطوعية» في توسعة حملة «نُقدِّر النعمة» خلال شهر رمضان المبارك 2026، تعكس الالتزام بدعم المبادرات الوطنية النوعية.