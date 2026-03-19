الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خليفة بن محمد بن خالد: ترسيخ قيم الاستدامة والعطاء

خليفة بن محمد بن خالد
19 مارس 2026 04:07

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جمعية واجب التطوعية تعزيز مشاركتها الفاعلة في المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء «نِعمة»، من خلال المساهمة في تنفيذ برامج إنقاذ الغذاء وإعادة توزيعه على الأسر المستحقة بالدولة.
وأكد معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، أن هذه المشاركة تُعدّ امتداداً لنهج الدولة في ترسيخ قيم الاستدامة والعطاء، وتجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الهادفة إلى صون النعمة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد الغذائية وترشيد الاستهلاك، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.
وأوضح أن مبادرة «نِعمة» تمثل نموذجاً وطنياً رائداً يجمع مختلف الشركاء على امتداد سلسلة الإمداد الغذائي، ويعزز تبني الممارسات المستدامة القائمة على تقليل الفاقد، مشيراً إلى أن أهدافها الطموحة بخفض هدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030، تتوافق مع توجهات الدولة واستراتيجياتها بعيدة المدى، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، مما يسهم في إحداث تحول سلوكي إيجابي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات.
ولفت إلى أن مشاركة «واجب التطوعية» في توسعة حملة «نُقدِّر النعمة» خلال شهر رمضان المبارك 2026، تعكس الالتزام بدعم المبادرات الوطنية النوعية.

أخبار ذات صلة
خطة استباقية متكاملة خلال عيد الفطر في أبوظبي
شرطة أبوظبي تدعو لاستخدام التطبيقات الرسمية لطلب الخدمات أو الشراء الإلكتروني
أبوظبي
جمعية واجب التطوعية
الهدر الغذائي
خليفة بن محمد بن خالد
خليفة بن محمد
آخر الأخبار
التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. خطأ استراتيجي بالغ الخطورة
اليوم 04:08
ناقلات نفط قبالة سواحل عُمان بعد إغلاق إيران مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الكويت: إغلاق إيران مضيق «هرمز» انتهاك خطر لحرية الملاحة
اليوم 04:08
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان
اليوم 04:08
مركبة عسكرية عراقية تقف قرب المنطقة التي تحوي السفارة الأميركية في بغداد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. تعرض مواقع عسكرية في كركوك وأربيل للقصف
اليوم 04:08
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حظر «إخوان السودان» يضع التنظيم أمام سيناريو «الشلل التام»
اليوم 04:08
