الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«صندوق الوطن» يختتم أنشطته الرمضانية بتوزيع هدايا على 250 أسرة إماراتية

«صندوق الوطن» يختتم أنشطته الرمضانية بتوزيع هدايا على 250 أسرة إماراتية
19 مارس 2026 04:07

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم صندوق الوطن أنشطته الرمضانية أمس بتوزيع 250 حقيبة تحتوي على هدايا متنوعة تلبي احتياجات الأسرة في الشهر الكريم، وذلك ضمن برنامج «تواصل».
وشارك في عمليات التوزيع متطوعون من المدارس والجامعات، بالإضافة إلى بعض الأسر ومجالس الأحياء في أبوظبي وعدد من إمارات الدولة، ضمن سلسلة الأنشطة الرمضانية التي أطلقها الصندوق منذ بداية الشهر الكريم.
وقال ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، إن إطلاق الصندوق هذه المبادرة في ختام أيام الشهر الكريم، يأتي انطلاقاً من رؤية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، التي تركز على تعزيز روح العطاء والتواصل، وترسيخ مبادئ المسؤولية المجتمعية، والعمل المشترك بين أفراد المجتمع.
وأضاف: «إن المبادرة تهدف أيضاً إلى تفعيل قدرات وطاقات الشباب في أعمال مجتمعية أصيلة، توارثتها الأجيال الإماراتية جيلاً بعد جيل عبر عقود، في إطار حرص الصندوق على بناء أجيال واعية بقيمها، متمسكة بأخلاقها، وقادرة على الإسهام في نهضة الوطن، وضمان استدامة تقدمه».
وأكد القرقاوي أن هذه المبادرة تهدف إلى إحياء العادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتعزيز قيم التواصل الأسري والتراحم بين مختلف الأجيال خلال الشهر الفضيل، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وموروثها الاجتماعي.

نهج ثابت

أوضح القرقاوي أن الصندوق حريص على أن تكون جميع أنشطته ومبادراته تجسيداً لعادات المجتمع الإماراتي وتقاليده الراسخة، وترجمة عملية لهويتنا الإسلامية المبنية على التواصل الإنساني والتكافل الاجتماعي.
وأكد أن الحفاظ على هذه القيم ليس خياراً موسمياً، بل نهج ثابت أسسه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجعل منه ركيزة لبناء المجتمع الإماراتي، مشيراً إلى أن الصندوق يسير على هذا الدرب بدعم قيادتنا الرشيدة.

نهيان بن مبارك
رمضان
صندوق الوطن
الأسرة
شهر رمضان
الإمارات
المجتمع الإماراتي
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©