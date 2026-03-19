الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أكتف» يعزز الصحة المجتمعية

راشد السويدي
19 مارس 2026 04:07

أبوظبي (الاتحاد)


حققت مبادرة تحدي «أكتف أبوظبي»، المبادرة الرمضانية لتشجيع السكان على البقاء نشطين من خلال منصة «سيتي مووف»، التطبيق المبتكر بالشراكة مع مركز أبوظبي للصحة العامة، نجاحاً غير مسبوق.
وساهم تحدي رمضان «أكتف أبوظبي» الذي أقيم طوال شهر رمضان المبارك، في تحويل البيئات اليومية للسكان إلى فرص تفاعلية تحث على الحركة من خلال الفعاليات الرقمية عبر تطبيق «سيتي مووف» الشركة المملوكة من قبل أبوظبي للإسكان والرعاية الصحية.
ونُظمت العديد من الفعاليات في خمسة مواقع رئيسية من أبوظبي شملت القناة، ومدينة الفلاح، ومدينة شخبوط، ومهرجان الشيخ زايد، إضافة إلى مركز مكاني زاخر التجاري.
 وقال الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة: «يُعدّ تشجيع أنماط الحياة النشطة خلال شهر رمضان أولوية رئيسية في أجندة الصحة العامة في أبوظبي. ومن خلال تطبيق (سيتي مووف)، نُمكّن السكان من دمج الحركة في روتينهم اليومي بطريقة سهلة وممتعة ومستدامة».
وأضافت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة: «النشاط البدني ركن أساسي من أركان الصحة الوقائية، ومن خلال (سيتي مووف) نوظف الابتكار الرقمي لتحفيز تغيير السلوك على نطاق واسع، ودعم الأفراد والأسر في جميع أنحاء أبوظبي لعيش حياة أكثر صحة».

رؤية أبوظبي

قال منصور الظاهري، مؤسس مبادرة «أكتف أبوظبي»: «أثبت تحدي رمضان كيف يمكن لأساليب اللعب والتحفيز أن تُسهم بفعالية في إشراك المجتمعات، وجعل النشاط البدني جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية».
 وستواصل الهيئة وشركاؤها توسيع نطاق مبادرات «سيتي مووف»، لتعزيز النشاط البدني في الحياة اليومية، ودعم رؤية أبوظبي طويلة الأمد نحو مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

أبوظبي
أكتف أبوظبي
رمضان
شهر رمضان
مركز أبوظبي للصحة العامة
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©