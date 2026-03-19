جلسة حوارية في أبوظبي حول «تمكين الشباب وبناء الأسرة»

أبوظبي (وام)



استضاف الشيخ محمد بن خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية «واجب» التطوعية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشباب، جلسة حوارية بعنوان «الأسرة أساس المستقبل: تمكين الشباب وبناء الأسرة»، وذلك تزامناً مع «عام الأسرة»، وانسجاماً مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة التي تؤكد أهمية الأسرة بوصفها الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، والحاضنة الأولى للقِيم والهوية الوطنية.

وتناولت الجلسة الحوارية الدور المحوري للأسرة في ترسيخ الاستقرار المجتمعي، وتعزيز القيم والهوية الثقافية والوطنية، واستعرضت جهود المؤسسات الحكومية والمجتمعية في دعم الشباب وتمكينهم، وتشجيعهم على الإقبال على الزواج، إلى جانب التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والأسرية.

وأكد الشيخ محمد بن خليفة بن محمد آل نهيان أن تمكين الشباب وتعزيز دور الأسرة يُعدّان استثماراً استراتيجياً في بناء مجتمع متماسك، يدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات.

ودعا المشاركون في الجلسة إلى تعزيز برامج التوعية الأسرية لإعداد الشباب للحياة الزوجية، وتكثيف المبادرات الداعمة للاستقرار الأسري وجودة الحياة، وتطوير سياسات مرنة تحقق التوازن بين العمل والأسرة، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية توسيع الشراكات لتقديم برامج إرشادية مستدامة، ودعم مبادرات الإسكان والزواج.



مشاركون

شهدت الجلسة مشاركة عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب ممثلين عن دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، والمؤسسة الاتحادية للشباب، ومجلس شباب الإمارات لريادة الأعمال، ومجلس شباب الإمارات للثقافة والهوية الوطنية، إضافة إلى مشاركة أكاديمية من جامعة خليفة وجامعة زايد، في إطار يعكس تكامل الجهود المؤسسية لدعم الشباب، وتعزيز دور الأسرة في المجتمع.