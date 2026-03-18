الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الإمارات تدين الاستهداف الإيراني الإرهابي لمدينة رأس لفان الصناعية في قطر

19 مارس 2026 01:45

عبّر سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن إدانة دولة الإمارات واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف مدينة رأس لفان الصناعية في دولة قطر الشقيقة، والذي أسفر عن وقوع أضرار جسيمة.
وشدد سموه على أنّ هذه الاعتداءات تعد تصعيداً خطيراً وانتهاكاً لمبادئ القانون الدولي، مؤكداً تضامن ووقوف دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون وحماية أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها والحفاظ على استقرارها.
وأكد سموه على أن هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية الصناعية يمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها، وينطوي على تداعيات بيئية وإنسانية خطيرة.

المصدر: وام
