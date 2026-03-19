حزمة من المشاريع والمبادرات أنجزتها «زكِّ الرمضانية»

الشارقة (وام)



أنجزت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي حزمة من المشاريع والمبادرات الإنسانية، ضمن حملة «زكِّ» الرمضانية.

وشملت الحملة تنفيذ مشروع الإفطار، الذي استفادت منه 314 أسرة من الأسر المنتسبة إلى المؤسسة.

وقالت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة، إن حملة «زكِّ» الرمضانية شهدت تضافر جهود الجهات الداعمة، ما كان له بالغ الأثر في إنجاح مشاريع ومبادرات الحملة وإدخال البهجة على قلوب الأبناء وأسرهم، مؤكدة أن هذا التكاتف يجسِّد روح العطاء التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز استدامة المبادرات الإنسانية.

ونفذت المؤسسة مبادرة «ليالي التمكين الرمضانية»، التي تضمنت أنشطة وفعاليات تفاعلية شاركت فيها نحو 40 فتاة من المنتسبات.

وبالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، قدمت المؤسسة «العيدية» لـ60 ابناً من المنتسبين، في مبادرة إنسانية هدفت إلى مشاركتهم فرحة العيد وتعزيز شعورهم بالاهتمام والانتماء.