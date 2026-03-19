الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حزمة من المشاريع والمبادرات أنجزتها «زكِّ الرمضانية»

19 مارس 2026 04:07

الشارقة (وام)

أنجزت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي حزمة من المشاريع والمبادرات الإنسانية، ضمن حملة «زكِّ» الرمضانية.
وشملت الحملة تنفيذ مشروع الإفطار، الذي استفادت منه 314 أسرة من الأسر المنتسبة إلى المؤسسة.
وقالت منى بن هده السويدي، مدير عام المؤسسة، إن حملة «زكِّ» الرمضانية شهدت تضافر جهود الجهات الداعمة، ما كان له بالغ الأثر في إنجاح مشاريع ومبادرات الحملة وإدخال البهجة على قلوب الأبناء وأسرهم، مؤكدة أن هذا التكاتف يجسِّد روح العطاء التي يتميز بها مجتمع دولة الإمارات، ويسهم في تعزيز استدامة المبادرات الإنسانية.
ونفذت المؤسسة مبادرة «ليالي التمكين الرمضانية»، التي تضمنت أنشطة وفعاليات تفاعلية شاركت فيها نحو 40 فتاة من المنتسبات.
وبالتزامن مع قرب عيد الفطر المبارك، قدمت المؤسسة «العيدية» لـ60 ابناً من المنتسبين، في مبادرة إنسانية هدفت إلى مشاركتهم فرحة العيد وتعزيز شعورهم بالاهتمام والانتماء.

 

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©