شرطة أبوظبي تدعو لاستخدام التطبيقات الرسمية لطلب الخدمات أو الشراء الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى ضرورة الالتزام باستخدام التطبيقات الحكومية أو الخاصة الرسمية والمعتمدة عند إجراء عمليات الشراء أو طلب الخدمات عبر المنصّات الرقمية.

وحثت على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية وحماية البطاقات الائتمانية، والتعامل مع المواقع الإلكترونية الموثوقة، وتجنب المواقع التي تشك في مصداقيتها، لحماية الممتلكات من أنواع الاحتيال كافة، والاعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية، أو المتوافرة على متاجر التطبيقات المعروفة.

ودعت أفراد المجتمع إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية عبر «أمان» من خلال مركز الاتصال 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae)، أو خدمة مركز الشرطة في هاتفك.