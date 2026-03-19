الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

خطة استباقية متكاملة خلال عيد الفطر في أبوظبي

تعزيز السلامة والأمن والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية (من المصدر)
19 مارس 2026 04:07

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنفيذ خطة أمنية ومرورية استباقية متكاملة، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر السعيد، بهدف تعزيز السلامة والأمن والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة أفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة.
وأكدت أن الخطة تشمل تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسة والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمراكز التجارية والحدائق العامة والمصلَّيات، إلى جانب تعزيز التواجد الشرطي في المواقع التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال إجازة العيد، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومطمئنة للجميع. وأوضحت أن منظومة العمل الشرطي تعمل بكامل جاهزيتها عبر غرفة العمليات المركزية لتلقي البلاغات والتعامل معها على مدار الساعة، إضافة إلى تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو حالات طارئة.
 ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي وجه من الوجوه مع الألعاب النارية ومَن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة خلال الاحتفاء بإجازة عيد الفطر السعيد أو أية فعاليات أخرى، وعدم ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع من دون مراقبة من الأسر وأولياء الأمور، وحثت فئة الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم، وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيْش وتهور، وتنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

أخبار ذات صلة
فعاليات في جامع الشيخ زايد الكبير خلال العيد
شرطة أبوظبي تدعو لاستخدام التطبيقات الرسمية لطلب الخدمات أو الشراء الإلكتروني
شرطة أبوظبي
أبوظبي
عيد الفطر
العيد
آخر الأخبار
التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. خطأ استراتيجي بالغ الخطورة
اليوم 04:08
ناقلات نفط قبالة سواحل عُمان بعد إغلاق إيران مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الكويت: إغلاق إيران مضيق «هرمز» انتهاك خطر لحرية الملاحة
اليوم 04:08
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان
اليوم 04:08
مركبة عسكرية عراقية تقف قرب المنطقة التي تحوي السفارة الأميركية في بغداد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. تعرض مواقع عسكرية في كركوك وأربيل للقصف
اليوم 04:08
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حظر «إخوان السودان» يضع التنظيم أمام سيناريو «الشلل التام»
اليوم 04:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©