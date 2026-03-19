خطة استباقية متكاملة خلال عيد الفطر في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تنفيذ خطة أمنية ومرورية استباقية متكاملة، تزامناً مع اقتراب عيد الفطر السعيد، بهدف تعزيز السلامة والأمن والحفاظ على انسيابية الحركة المرورية وضمان سلامة أفراد المجتمع في مختلف مناطق الإمارة.

وأكدت أن الخطة تشمل تكثيف الدوريات الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسة والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمراكز التجارية والحدائق العامة والمصلَّيات، إلى جانب تعزيز التواجد الشرطي في المواقع التي تشهد إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال إجازة العيد، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومطمئنة للجميع. وأوضحت أن منظومة العمل الشرطي تعمل بكامل جاهزيتها عبر غرفة العمليات المركزية لتلقي البلاغات والتعامل معها على مدار الساعة، إضافة إلى تكامل الجهود بين مختلف القطاعات الشرطية والشركاء الاستراتيجيين لضمان سرعة الاستجابة لأي بلاغات أو حالات طارئة.

ودعت أفراد المجتمع إلى الالتزام بالقوانين، وعدم التعامل بأي وجه من الوجوه مع الألعاب النارية ومَن يتاجر بها، حفاظاً على سلامة العامة خلال الاحتفاء بإجازة عيد الفطر السعيد أو أية فعاليات أخرى، وعدم ترك الأطفال يلعبون ويعبرون الشوارع من دون مراقبة من الأسر وأولياء الأمور، وحثت فئة الشباب من قائدي المركبات على التحلي بالسلوك الحضاري في قيادة مركباتهم، وعدم استغلال فرحة العيد للقيام بأي تصرفات غير مسؤولة كالاستعراضات الخطرة والقيادة بطيْش وتهور، وتنظيم السباقات بالقرب من المناطق السكنية التي تعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.