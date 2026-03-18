الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تنظّم إفطاراً رمضانياً

«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تنظّم إفطاراً رمضانياً
19 مارس 2026 03:37

الشارقة (الاتحاد)

نظّمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي إفطاراً رمضانياً جمع موظّفي المؤسسة من الذكور مع شباب المؤسسة من الأبناء المنتسبين وأسرهم، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، برعايتهم واستضافتهم الكريمة، في أجواء يسودها الودّ والتقارب، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية أواصر الأخوّة والتفاعل الإيجابي بين الأبناء والكادر الوظيفي.
وقالت منى بن هدة السويدي، مدير عام المؤسسة: «تأتي هذه المبادرات ضمن توجُّه المؤسسة إلى تعزيز جودة حياة الأبناء، في أجواء رمضانية تسودها الألفة والتقارب الإنساني، وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي، بما يعكس رسالة المؤسسة في تحقيق التمكين المستدام وبناء مجتمع أكثر تماسكاً».

للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©