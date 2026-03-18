«الشارقة للتمكين الاجتماعي» تنظّم إفطاراً رمضانياً

نظّمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي إفطاراً رمضانياً جمع موظّفي المؤسسة من الذكور مع شباب المؤسسة من الأبناء المنتسبين وأسرهم، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، برعايتهم واستضافتهم الكريمة، في أجواء يسودها الودّ والتقارب، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تعزيز الروابط الاجتماعية وتقوية أواصر الأخوّة والتفاعل الإيجابي بين الأبناء والكادر الوظيفي.

وقالت منى بن هدة السويدي، مدير عام المؤسسة: «تأتي هذه المبادرات ضمن توجُّه المؤسسة إلى تعزيز جودة حياة الأبناء، في أجواء رمضانية تسودها الألفة والتقارب الإنساني، وترسيخ ثقافة التكافل الاجتماعي، بما يعكس رسالة المؤسسة في تحقيق التمكين المستدام وبناء مجتمع أكثر تماسكاً».