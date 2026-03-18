الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الصيني سلمها مبعوث سموه الخاص

رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الصيني سلمها مبعوث سموه الخاص
19 مارس 2026 03:53

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، رسالة خطية إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وسلم الرسالة معالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وذلك خلال زيارة إلى العاصمة الصينية بكين.

أخبار ذات صلة
أجواء غائمة وفرص أمطار متفرقة حتى الأحد
مكتب «تريندز» في عمّان و«استراتيجيكس» يستشرفان ملامح النظام الإقليمي الجديد

كما بحث معالي خلدون المبارك، خلال الزيارة مع معالي دينغ شيويه شيانغ، عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، نائب رئيس مجلس الدولة، والرئيس من الجانب الصيني للجنة العليا للتعاون الاستثماري بين البلدين ومعالي وانغ يي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية، علاقات الصداقة ومسار تطور الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيز التعاون المشترك خاصة في مجالات السياسية والاقتصاد والطاقة والتعليم والثقافة.

وتناول اللقاءان التطورات الإقليمية في ضوء التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة وتداعياته على الأمن والاستقرار وتغليب الحوار والحلول الدبلوماسية في معالجة قضايا المنطقة.

المصدر: وام
آخر الأخبار
التصدي لصواريخ إيرانية في سماء الدوحة (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ «الاتحاد»: الاعتداءات الإيرانية.. خطأ استراتيجي بالغ الخطورة
اليوم 04:08
ناقلات نفط قبالة سواحل عُمان بعد إغلاق إيران مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
الكويت: إغلاق إيران مضيق «هرمز» انتهاك خطر لحرية الملاحة
اليوم 04:08
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على ضاحية بيروت الجنوبية (رويترز)
الأخبار العالمية
إسرائيل توسع نطاق عملياتها العسكرية في جنوب لبنان
اليوم 04:08
مركبة عسكرية عراقية تقف قرب المنطقة التي تحوي السفارة الأميركية في بغداد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
العراق.. تعرض مواقع عسكرية في كركوك وأربيل للقصف
اليوم 04:08
تصاعد أعمدة الدخان في الخرطوم جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
حظر «إخوان السودان» يضع التنظيم أمام سيناريو «الشلل التام»
اليوم 04:08
