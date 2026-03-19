الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
"إعمار" تساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

19 مارس 2026 11:29

 قدّمت شركة إعمار العقارية مساهمة بقيمة 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في دولة الإمارات، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

 

وتأتي هذه المساهمة في إطار التفاعل المجتمعي الواسع الذي تحظى به الحملة من مختلف المؤسسات والجهات والأفراد، بما يعكس قيم العطاء والتكافل المتجذّرة في مجتمع دولة الإمارات، ويعزز الجهود الرامية إلى توفير منظومة دعم طويلة الأمد للأيتام من خلال نموذج وقفي مستدام يحقق أثراً إنسانياً مستداماً.

 

وقال سعادة محمد علي راشد العبار، المؤسّس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة "إعمار العقارية"، نؤمن في إعمار بأن دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الإنساني المستدام يشكل مسؤولية مجتمعية راسخة، وتعكس مساهمة الشركة في حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التزامها بالمشاركة في الجهود التي تستثمر في الإنسان وتدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

 

أخبار ذات صلة
"الطيران المدني" تؤكد ضرورة التوقف التام عن تشغيل الطائرات المسيرة لتجنب المخالفات
اليوم الدولي للسعادة.. الإمارات التزام مستدام بتعزيز الاستقرار وجودة الحياة

وأعرب عن فخره بأن تكون الشركة جزءاً من هذه المبادرة الإنسانية الملهمة التي تعزز قيم التكافل والتراحم، وتسهم في توفير دعم مستدام للأيتام بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً وجودة حياة أفضل.

 

وتنسجم حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" مع مستهدفات "عام الأسرة 2026"، حيث تهدف إلى تأسيس صندوق وقفي مستدام يخصص ريعه لدعم الأيتام وتوفير احتياجاتهم الأساسية، بما يسهم في تعزيز استقرارهم الاجتماعي وتوفير فرص أفضل لهم في التعليم والحياة الكريمة، ويعكس في الوقت ذاته قيم التضامن المجتمعي التي تميّز مجتمع دولة الإمارات.

المصدر: وام
وقف أم الإمارات للأيتام
إعمار العقارية
الإمارات
آخر الأخبار
قطر توجه رسالة متطابقة تاسعة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
الأخبار العالمية
قطر توجه رسالة متطابقة تاسعة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشأن مستجدات الاعتداء الإيراني على أراضيها
اليوم 11:44
"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية
الأخبار العالمية
"الدفاع السعودية": اعتراض وتدمير 6 مسيّرات في منطقتي الرياض والشرقية
اليوم 11:43
أسعار النفط( موضوعية)
اقتصاد
ارتفاع أسعار النفط
اليوم 11:35
"إعمار" تساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
علوم الدار
"إعمار" تساهم بـ 100 مليون درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"
اليوم 11:29
"الطيران المدني"
علوم الدار
"الطيران المدني" تؤكد ضرورة التوقف التام عن تشغيل الطائرات المسيرة لتجنب المخالفات
اليوم 11:22
