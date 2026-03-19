بلدية رأس الخيمة تحدد ساعات العمل خلال عيد الفطر

حددت دائرة بلدية رأس الخيمة ساعات العمل خلال إجازة عيد الفطر السعيد في إطار حرصها على صحة وسلامة المجتمع وضماناً لاستمرارية العمل.

فقد تم تحديد أوقات العمل بإدارة الصحة والسلامة العامة لتكون فترات التفتيش على المنشآت ذات العلاقة بالصحة والسلامة أول وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 08:00 صباحا إلى 10:00 مساء وفترات العمل في المقاصب، وأسواك السمك والمنافذ خلال أيام العيد المقصب المركزي بالفلية من الساعة 07:00 صباحيا وحتى الساعة 12:00 ظهرا ومقصب رأس الخيمة من الساعة 07:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 ظهرا ومقصب الغيل من الساعة 07:00 صباحاً وحتي الساعة 12:00 ظهرا ومقصب شوكة وفقاً لمتطلبات العمل.

وستكون أوقات العمل في سوق أسماك رأس الخيمة من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا وسوق أسماك المعيريض من الساعة 02:00 ظهراَ وحتى الساعة 07:00مساء وسوق أسماك الدقداقة من الساعة 07:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهرا وفي سوق المواشي ستكون من الساعة 07:00 صباحا وحتى الساعة 12:00 مساءً ومنفذ رأس الدارة الحدودي من الساعة 10:00 صباحا وحتى الساعة 7:00 مساءً ومطار رأس الخيمة خلال 24 ساعة حسب حاجة العمل وقسم المختبرات "أول وثاني وثالث" أيام العيد من الساعة 07:30 صباحا إلى 03:30 ظهرا.

وتحرص دائرة بلدية رأس الخيمة على ضمان مواصلة العمل ومضاعفة الجهود خلال أيام عيد الفطر وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع الغذاء حفاظا على صحة وسلامة المجتمع.