الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
"أبوظبي للدفاع المدني" توقّع مذكرة تفاهم مع "واجب" التطوعية

"أبوظبي للدفاع المدني" توقّع مذكرة تفاهم مع "واجب" التطوعية
19 مارس 2026 14:11

وقعت هيئة أبوظبي للدفاع المدني مذكرة تفاهم مع جمعية "واجب" التطوعية، بهدف تعزيز أطر التعاون المشترك في دعم العمل التطوعي وتأهيل المتطوعين للمشاركة في أعمال الدفاع المدني، بما يسهم في دعم منظومة الأمن والسلامة المجتمعية وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية والعمل الإنساني.

 

تأتي المذكرة في إطار حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات المجتمعية وتفعيل دور العمل التطوعي في دعم جهود منظومة الدفاع المدني، من خلال تمكين المتطوعين وإعدادهم وفق برامج تدريبية متخصصة تعزز جاهزيتهم للمشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع.

 

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للدفاع المدني» تشارك في فعالية يوم الطفل الإماراتي
"واجب التطوعية" تنظم مأدبة إفطار رمضاني لأصحاب الهمم في أبوظبي

تنص مذكرة التفاهم - التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد- على اعتماد جمعية "واجب" التطوعية جهة داعمة لأنشطة الهيئة، بما يعزز مشاركة المتطوعين في دعم جهود الدفاع المدني ويسهم في تعزيز حضور العمل التطوعي في هذا المجال الحيوي.

المصدر: وام
آخر الأخبار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 15 طائرة مسيرة قادمة من إيران
علوم الدار
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 15 طائرة مسيرة قادمة من إيران
اليوم 15:00
أنور قرقاش
علوم الدار
قرقاش: تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية
اليوم 14:52
سلطنة عمان تستنكر استهداف منشآت الطاقة في الإمارات وقطر والهجمات على السعودية
الأخبار العالمية
سلطنة عمان تستنكر استهداف منشآت الطاقة في الإمارات وقطر والهجمات على السعودية
اليوم 14:46
الكويت تعلن إخماد حريق بوحدتي تشغيل في مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله
الأخبار العالمية
الكويت تعلن إخماد حريق بوحدتي تشغيل في مصفاتي ميناءي الأحمدي وعبدالله
اليوم 14:41
النسخة الـ30 من الكأس العالمية.. «دي بي ورلد» راعياً لسباق دبي تيرف للخيول
الرياضة
النسخة الـ30 من الكأس العالمية.. «دي بي ورلد» راعياً لسباق دبي تيرف للخيول
اليوم 14:31
