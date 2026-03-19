الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
قرقاش: تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية

أنور قرقاش
19 مارس 2026 14:52

 أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال، وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية.

 وقال معاليه، عبر حسابه على منصة «إكس»: "حذرنا مرارًا من خطورة الشائعات في زمن الحروب. وما يُتداول عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في دولة الإمارات غير صحيح، وتفنّده الجهات الرسمية بوضوح. تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال، وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية.

الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و 15 طائرة مسيرة قادمة من إيران
سلطنة عمان تستنكر استهداف منشآت الطاقة في الإمارات وقطر والهجمات على السعودية

وأضاف معاليه: "الإمارات ستعود أكثر تصميماً ونجاحاً، ولن ينجح العدوان الإيراني في مساعيه".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
الاقتصاد الإماراتي
أنور قرقاش
