قرقاش: تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال، وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية.

وقال معاليه، عبر حسابه على منصة «إكس»: "حذرنا مرارًا من خطورة الشائعات في زمن الحروب. وما يُتداول عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في دولة الإمارات غير صحيح، وتفنّده الجهات الرسمية بوضوح. تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال، وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية.

وأضاف معاليه: "الإمارات ستعود أكثر تصميماً ونجاحاً، ولن ينجح العدوان الإيراني في مساعيه".