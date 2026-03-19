رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان علاقات التعاون والتطورات الإقليمية

19 مارس 2026 15:38

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وإمكانات تطويرها بما يخدم أولويات التنمية والمصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما.

جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم فخامة الرئيس المصري الذي يقوم بزيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث تبادلا في بداية اللقاء التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك..سائلين المولى تعالى أن يعيده على البلدين وشعبيهما بالخير والبركات وعلى الشعوب العربية والإسلامية والعالم أجمع بالأمن والاستقرار.

كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل الأعمال العسكرية المتصاعدة وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.. وجدد فخامته في هذا السياق إدانة الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة لما تمثله من انتهاك لسيادتها والقوانين الدولية.. مؤكداً تضامن مصر مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

وأكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة بما يجنبها مزيداً من التوترات الأمنية والأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

 

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من كبار المسؤولين.

 

المصدر: وام
