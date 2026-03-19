علوم الدار

مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في الإمارات

جامع الشيخ زايد الكبير
19 مارس 2026 16:38

نشرت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك في الإمارات.وفق الحساب الرسمي للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاةعلى منصة إكس.
ودعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، إلى ضرورة مراعاة فروقات التوقيت طبقاً للتقويم الرسمي المعتمد.

وجاءت مواقيت صلاة عيد الفطر للعام 1447 ه / 2026 م، كالآتي:
6:44 في إمارة أبوظبي
6:40 في إمارة دبي
6:39 في إمارة الشارقة
6:40 في إمارة عجمان
6:40 في إمارة أم القيوين
6:38 في إمارة رأس الخيمة
6:37 في إمارة الفجيرة
6:38 في مدينة العين
6:48 في منطقة الظفرة
6:37 في المنطقة الشرقية - الشارقة

أخبار ذات صلة
«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر
"الهوية وشؤون الأجانب بدبي" تنظم فعالية افتراضية للعمال في عيد الفطر

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عيد الفطر
الإمارات
صلاة العيد
آخر الأخبار
هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية
الرياضة
هينكابي: تركيز أرسنال ينصب على نهائي الرابطة الإنجليزية
اليوم 17:29
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
الرياضة
جالطة سراي يفقد أوسيمين بسبب الذراع المكسورة
اليوم 17:27
أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع
الرياضة
أزمة جديدة تضرب الريال.. كورتوا يغيب 6 أسابيع
اليوم 17:18
فينيسيوس جونيور.. الملك الجديد لدوري الأبطال
الرياضة
فينيسيوس جونيور.. الملك الجديد لدوري الأبطال
اليوم 17:15
«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر
الترفيه
«قصر الوطن» يحتفي بالتراث والثقافة في عيد الفطر
اليوم 17:03
