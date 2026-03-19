ضمن عملية «الفارس الشهم 3».. المستشفى الإماراتي العائم في العريش يواصل تقديم الرعاية الصحية للمرضى الفلسطينيين

19 مارس 2026 20:47

يواصل المستشفى الإماراتي العائم في مدينة العريش بجمهورية مصر العربية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، أداء دوره الإنساني والطبي في استقبال المرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم.

ويستمر المستشفى في تقديم خدماته الطبية والعلاجية بشكل يومي، من خلال إجراء العمليات الجراحية والتدخلات الطبية المختلفة، إلى جانب توفير جلسات العلاج الطبيعي وجلسات غسيل الكلى، بما يسهم في تلبية احتياجات المرضى والمصابين، ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

وكان المستشفى قد قدم أكثر من 13 ألف خدمة علاجية منذ بدء تشغيله، كما أجرى أكثر من 5600 عملية جراحية، ووفّر أكثر من 7500 جلسة علاج طبيعي، في تجسيد لالتزام دولة الإمارات الراسخ بمواصلة دعم القطاع الصحي داخل قطاع غزة، وتوفير الرعاية الطبية المتكاملة للأشقاء الفلسطينيين ضمن عملية «الفارس الشهم 3».

أخبار ذات صلة
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد

ومنذ فتح معبر رفح الشهر الماضي، استقبل المستشفى 41 حالة جديدة من المرضى الفلسطينيين، بالإضافة إلى مرافقيهم، حيث جرى التعامل مع الحالات وفق أعلى المعايير الطبية المعتمدة، بما يضمن سرعة الاستجابة وجودة الرعاية المقدمة.

ويشرف على المستشفى طاقم طبي وإداري إماراتي، يعاونه فريق طبي إندونيسي، يعملون بتنسيق متواصل لتقديم خدمات صحية متكاملة، بما يعكس نموذجاً فاعلاً للتعاون الإنساني والطبي، ويجسد أهداف عملية «الفارس الشهم 3» في دعم الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم.

المصدر: وام
آخر الأخبار
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
علوم الدار
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
اليوم 22:57
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
الرياضة
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
اليوم 22:50
«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
الرياضة
«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
اليوم 22:45
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
الرياضة
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
اليوم 22:43
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
الرياضة
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
اليوم 22:37
