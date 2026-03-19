«الأرصاد»: أمطار متفاوتة وتقلبات جوية حتى 27 مارس

19 مارس 2026 21:40

توقع المركز الوطني للأرصاد أن تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة من يوم السبت الموافق 21 مارس وحتى 27 مارس الحالي، نتيجة تدفق تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة، ما يؤدي إلى تطور خلايا من السحب الركامية على مناطق متفرقة على فترات.

وأوضح المركز، في بيان له، أن الحالة الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع حدوث البرق والرعد أحيانا، واحتمال تساقط حبات البرد على مناطق محدودة.

ووفقا للبيان، يشهد يوم السبت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتكون غزيرة على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين خلال ساعات النهار، فيما تتكون يوم الأحد سحب ركامية على مناطق متفرقة، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة، خاصة على المناطق الشمالية والشرقية ومدينة العين.

ويستمر تكون السحب الركامية الاثنين والثلاثاء على أغلب مناطق الدولة، مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة، فيما تتواصل يوم الأربعاء حالات ظهور السحب، مع فرصة لهطول أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية.

وخلال الفترة من يوم الخميس إلى السبت، تتطور السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة.

المصدر: وام
