الخميس 19 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
حاكم الشارقة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد

19 مارس 2026 21:49

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعرب سموه فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بدوام الصحة والعافية وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.
كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة عيد الفطر السعيد إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية راجياً من المولى عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة بالصحة والسلامة، وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والرقي وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والازدهار.

كما بعث سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو رئيس الدولة ونائبيه والحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

المصدر: وام
بتوجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك.. وفد نسائي ينقل التعازي في وفاة الفلسطينية آلاء مشتهى
«الأخضر» السعودي يتحدى «الفراعنة» بقائمة الـ25
«أبوظبي لألعاب المضرب» يعتمد المشاركة في 15 بطولة خلال أبريل
إنفانتينو: مونديال 2026 في موعده بحضور جميع المنتخبات المتأهلة
1400 شرطي لتأمين «ديربي الراين المئوي»
