حاكم الفجيرة يهنئ رئيس الدولة ونائبيه والحكام بحلول عيد الفطر السعيد

19 مارس 2026 22:23

هنأ صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وبعث صاحب السمو حاكم الفجيرة برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم دوام الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من التقدم والازدهار، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما هنأ سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ونائبيه وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.

وأعرب سموه عن صادق تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموهم بموفور الصحة والعافية.

المصدر: وام
