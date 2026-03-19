14 مليون مصلٍ في مساجد دبي خلال رمضان

دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مبادرة «قُراء دبي» ضمن فعاليات «رمضان في دبي»، بعد أن سجّلت حضوراً واسعاً على مستوى إمارة دبي طوال الشهر الفضيل، بإجمالي عدد مصلين تجاوز 14 مليون مصلٍ، في المساجد التي احتضنت تلاوات القراء المواطنين، في مؤشر يعكس حجم الإقبال الكبير واتساع الأثر المجتمعي للمبادرة خلال رمضان.

وجاءت المبادرة امتداداً لجهود الدائرة في ترسيخ المبادرات النوعية المرتبطة بالشهر الكريم، من خلال تقديم تلاوات قرآنية بصوت قراء مواطنين في عدد كبير من مساجد دبي، بما ساهم في تعزيز ارتباط أفراد المجتمع بالمساجد، وإبراز الكفاءات الوطنية في مجال الإمامة والتلاوة، ضمن توجُّه الدائرة نحو دعم برامج تأهيل الأئمة وتوطين المنبر ومبادرة إمام الفريج.

وعكست المؤشرات المسجلة مع ختام المبادرة مكانة «قُراء دبي» كإحدى أبرز المبادرات الرمضانية ذات الحضور المجتمعي، لما حققته من انتشار واسع وجودة في المحتوى والتنظيم، بما ينسجم مع أهداف «رمضان في دبي» في تقديم تجربة رمضانية متكاملة تعزّز القيم المجتمعية.