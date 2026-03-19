«تنمية المجتمع» تجمع ممثلي الأديان في لقاء رمضاني

أبوظبي (الاتحاد)

نظّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي إفطاراً رمضانياً في مركز أدنيك أبوظبي، بحضور عدد من القيادات المجتمعية وممثلي الأديان المختلفة، إلى جانب قيادات ومسؤولين في القطاع الاجتماعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ قيم التعايش والاحترام المتبادل بين مختلف أفراد المجتمع.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق حرص الدائرة على تعزيز الحوار والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، بما يسهم في توطيد العلاقات الإنسانية وترسيخ ثقافة التعايش والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان، ويعكس طبيعة مجتمع أبوظبي القائمة على التنوع والتسامح.

وأكد معالي شامس علي الظاهري، رئيس دائرة تنمية المجتمع- أبوظبي، أن مثل هذه اللقاءات المجتمعية تعكس النهج الذي تتبناه إمارة أبوظبي في ترسيخ قيم التعايش والتفاهم بين مختلف فئات المجتمع، مشيراً إلى أن الحوار البنّاء والتواصل المستمر بين القيادات المجتمعية وممثلي الأديان يسهمان في تعزيز العلاقات الإنسانية، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين مختلف الجاليات التي تحتضنها الإمارة.

وأضاف معاليه: «إن مجتمع أبوظبي يقوم على قيم التلاحم والانتماء المشترك، حيث يشكّل التنوع الثقافي والديني مصدر قوة يعزز وحدة المجتمع وتماسكه، ويجسّد نموذجاً عالمياً في التعايش والتفاهم بين مختلف الثقافات».

كما أشار معاليه إلى أن ممثلي الأديان يشكلون شركاء مهمين في تعزيز الوعي المجتمعي ونشر القيم الإنسانية المشتركة بين أفراد المجتمع، لما لهم من دور مؤثر في بناء جسور التواصل بين الجاليات المختلفة، وتعزيز روح المسؤولية المجتمعية والمشاركة الإيجابية في المبادرات والأنشطة التي تدعم تماسك المجتمع.

ويشكِّل هذا الإفطار المجتمعي مساحة للتلاقي وتبادل الحوار بين القيادات المجتمعية وممثلي الأديان المختلفة، بما يعزّز فرص التواصل البنّاء وتبادل الرؤى حول سُبل ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي في المجتمع. كما يسهم هذا اللقاء في تعزيز الروابط الإنسانية بين مختلف مكونات المجتمع، وتأكيد الدور المهم لممثلي الأديان في نشر ثقافة الاحترام المتبادل، وتعزيز روح التقارب والتفاهم بين الجاليات التي تحتضنها الإمارة.

وتواصل دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، جهودها في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج التي تدعم التماسك المجتمعي وتعزز جودة الحياة لمختلف فئات المجتمع. كما تعمل الدائرة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية والمجتمعية على ترسيخ بيئة داعمة، تعزّز المشاركة المجتمعية، وتوفّر مقومات الاستقرار والرفاه الاجتماعي، بما ينسجم مع رؤية الإمارة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر يوفّر الحياة الكريمة لجميع أفراده.