«مالية عجمان» توزّع 4 آلاف وجبة

عجمان (الاتحاد)

شاركت دائرة المالية في عجمان في عدد من المبادرات الخيرية والمجتمعية، دعماً للصائمين وخدمةً لمختلف فئات المجتمع.

وتعكس هذه المشاركة حرص الدائرة على الإسهام الفاعل في العمل الإنساني وترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية، فضلاً عن تكريس مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، بما يسهم في توحيد الجهود الخيرية.

وشملت جهود دائرة المالية المشاركة في تنفيذ مبادرة «لقمة خير» بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، لتوفير وجبات إفطار للصائمين والمحتاجين. وأسهم فريق الدائرة في توزيع (1.100) وجبة إفطار.

وأكد مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان أن المبادرات الرمضانية التي تنفذها الدائرة تأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية المسؤولية المجتمعية، وحرصها على ترجمة قيم العطاء والتكافل إلى مبادرات عملية تُحدث أثراً مباشراً في حياة الأفراد.