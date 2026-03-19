«إسلامية دبي» تختتم تنظيم 31.1 مليون وجبة إفطار في 1890 موقعاً

دبي (الاتحاد)

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جهودها التنظيمية والإشرافية على مبادرات توزيع وجبات إفطار الصائمين في مختلف مناطق الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، مسجلةً مؤشرات واسعة تعكس حجم العمل الخيري والمجتمعي المنظم في دبي، حيث بلغ إجمالي عدد المواقع المعتمدة نحو 1890 موقعاً، توزعت بين 113 خيمة رمضانية وأكثر من 1780 موقعاً لتوزيع الوجبات. وبحسب البيانات الختامية، تجاوز متوسط عدد الوجبات المقدمة يومياً 1.07 مليون وجبة إفطار، منها ما يزيد على 116 ألف وجبة يومياً داخل الخيم الرمضانية، ونحو 957 ألف وجبة يومياً.

وأكد عبدالرحمن يوسف عبدالله، رئيس قسم ترخيص المؤسسات والفعاليات الخيرية، أن الأرقام المسجلة في ختام الشهر المبارك تعكس حجم الجهد الميداني والتنظيمي الذي بُذل على مدار رمضان، مشيراً إلى أن الدائرة عملت على إدارة هذا الملف وفق منظومة دقيقة توازن بين التوسع في مواقع التوزيع، وضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في تقديم تجربة إنسانية منظمة وآمنة تليق بمكانة دبي.