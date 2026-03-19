الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
«إسلامية دبي» تختتم تنظيم 31.1 مليون وجبة إفطار في 1890 موقعاً

عبدالرحمن عبدالله
20 مارس 2026 03:05

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أمان ورخاء.. إقبال كثيف على الأسواق ليلة العيد
خليفة المرر ينقل تعازي عبدالله بن زايد في وفاة آلاء مشتهى

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي جهودها التنظيمية والإشرافية على مبادرات توزيع وجبات إفطار الصائمين في مختلف مناطق الإمارة خلال شهر رمضان المبارك، مسجلةً مؤشرات واسعة تعكس حجم العمل الخيري والمجتمعي المنظم في دبي، حيث بلغ إجمالي عدد المواقع المعتمدة نحو 1890 موقعاً، توزعت بين 113 خيمة رمضانية وأكثر من 1780 موقعاً لتوزيع الوجبات. وبحسب البيانات الختامية، تجاوز متوسط عدد الوجبات المقدمة يومياً 1.07 مليون وجبة إفطار، منها ما يزيد على 116 ألف وجبة يومياً داخل الخيم الرمضانية، ونحو 957 ألف وجبة يومياً.
وأكد عبدالرحمن يوسف عبدالله، رئيس قسم ترخيص المؤسسات والفعاليات الخيرية، أن الأرقام المسجلة في ختام الشهر المبارك تعكس حجم الجهد الميداني والتنظيمي الذي بُذل على مدار رمضان، مشيراً إلى أن الدائرة عملت على إدارة هذا الملف وفق منظومة دقيقة توازن بين التوسع في مواقع التوزيع، وضمان الالتزام بالاشتراطات المعتمدة، بما يسهم في تقديم تجربة إنسانية منظمة وآمنة تليق بمكانة دبي.

تصاعد عمود من الدخان من موقع غارة جوية في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران
20 مارس 2026
عمال نظافة في موقع مبنى سكني تعرض لغارة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: محادثات السلام بشأن أوكرانيا في «توقف مرحلي»
20 مارس 2026
سيارات إسعاف تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر
20 مارس 2026
ناقلة نفط تبحر في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
20 مارس 2026
نازحون سودانيون في مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ«الاتحاد»: حظر «إخوان السودان» يكشف دورهم في تأجيج الصراع
20 مارس 2026
