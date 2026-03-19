عدد اليوم
«زايد الخير»: 3.3 مليون مستفيد من برنامج إفطار صائم

البرنامج يمثل مساحة إنسانية يلتقي فيها الناس على قيم الألفة والتراحم (من المصدر)
20 مارس 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت «مؤسسة زايد الخير»، منذ بداية الشهر الفضيل، برنامجها الرمضاني «إفطار صائم» داخل دولة الإمارات وخارجها، مواصلةً مسيرة العطاء التي أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التكافل والتراحم، وفي إطار استراتيجيتها الجديدة التي تعزز العمل الإنساني المستدام. 
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد عتيق الفلاحي، المدير العام لمؤسسة زايد الخير، أن برنامج إفطار صائم يعكس روح العطاء المتجذرة في نهج دولة الإمارات، ويجسد القيم الإنسانية التي غرسها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تواصل القيادة الرشيدة تعزيزها.
وقال الفلاحي: «نحرص من خلال استراتيجيتنا الجديدة على أن تتجاوز مبادراتنا تقديم المساعدة المؤقتة، لتسهم في تحقيق أثر إنساني مستدام، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وترسيخ كرامة الإنسان داخل الدولة وخارجها، بما يعكس رسالة زايد التي قامت على الرحمة والتكافل وخدمة البشرية جمعاء». 
وفي التفاصيل، يصل عدد المستفيدين من البرنامج هذا العام إلى 3.34 مليون مستفيد في مواقع متعددة داخل الدولة وعدد من الدول حول العالم. 
وقد وفرت «مؤسسة زايد الخير» وجبات الإفطار لـ2.29 مليون مستفيد داخل الدولة في مواقع توزيع متعددة، شملت جامع الشيخ زايد الكبير، ومسجد الشيخ خليفة بن زايد في العين، وجامع الشيخ سلطان بن زايد في سويحان، إضافة إلى المدن العمالية، كما تعاونت المؤسسة مع بنك أبوظبي الأول لتوزيع وجبات إفطار صائم في مدينة أبوظبي والعين. 
وخارج الدولة، امتدت موائد الخير إلى أكثر من 12 دولة حول العالم.

