علوم الدار

تعاون بين «إيجل هيلز» و«أوقاف أبوظبي» لتنفيذ «مدينة أم الإمارات»

عبدالحميد سعيد ومغير الخييلي ومحمد العبار وهشام إبراهيم وفهد القاسم خلال مراسم توقيع الاتفاقية (من المصدر)
20 مارس 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت شركة إيجل هيلز مذكرة تفاهم مع هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - أوقاف أبوظبي، لتنفيذ مشروع تجاري بقيمة مليار درهم، يحمل اسم «مدينة أم الإمارات» تكريماً للجهود الدؤوبة التي تبذلها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وسيتم تخصيص ريع المشروع لدعم حملة «وقف أم الإمارات للأيتام»، التي أطلقتها الهيئة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة. 
وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، وهشام إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيجل هيلز، وفهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي». 
وبموجب مذكرة التفاهم، ستتولى شركة إيجل هيلز تطوير وتنفيذ المشروع ليسهم في تحقيق عوائد وقفية مستدامة، يتم توجيهها لدعم الأيتام في مجالات التعليم والرعاية الصحية والعيش الكريم، بما يضمن استمرارية الأثر الإنساني للحملة، ويعزِّز دور الوقف كأداة تنموية فعّالة. 
وقال معالي عبدالحميد محمد سعيد، رئيس هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر «أوقاف أبوظبي»: «تمثل هذه الاتفاقية محطة مهمة في مسار تطوير منظومة الأوقاف في إمارة أبوظبي، من خلال توظيف الشراكات النوعية لإطلاق مشاريع وقفية ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. ويأتي مشروع (مدينة أم الإمارات) ليعكس توجهنا نحو تعظيم العائد من الأصول الوقفية وتوجيهه لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها الأيتام، بما يضمن استدامة الموارد وتعزيز جودة الحياة». 
من جانبه، قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»: «نؤمن في (إيجل هيلز) بأهمية دعم المبادرات الوطنية التي تستثمر في الإنسان، وتُحدث أثراً مستداماً في المجتمع. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من التزامنا بالمساهمة في تطوير مشاريع نوعية تدر عوائد وقفية مستدامة، وتسهم في تمكين الأيتام، وتوفير فرص أفضل لهم في التعليم والحياة الكريمة، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز التنمية المستدامة والتماسك المجتمعي».  وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، أمين عام مؤسسة إرث زايد الإنساني، إن هذه الاتفاقية نموذج متقدم في توظيف الشراكات الاستراتيجية لتطوير مشاريع وقفية نوعية تُحدث أثراً مستداماً في المجتمع، كما تعكس استمرار نهج دولة الإمارات في تحويل العمل الإنساني إلى منظومة تنموية متكاملة، امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي لا تزال قيمه الراسخة في العطاء والعمل الإنساني تشكل أساساً لنهج الدولة. ويأتي هذا المشروع ليعزز الجهود المبذولة لدعم الأيتام من خلال حلول مبتكرة. 
وتأتي هذه الخطوة في إطار التفاعل المجتمعي الواسع الذي تحظى به حملة «وقف أم الإمارات للأيتام» من مختلف المؤسسات والجهات والأفراد. 
وتهدف الحملة إلى تحويل المساهمات إلى أصول وقفية مستدامة تُدار وفق أفضل الممارسات.

