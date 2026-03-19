الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تحذِّر من مخاطر الألعاب النارية

الألعاب النارية من المواد الخطرة وقد تتسبب في نشوب حرائق (وام)
20 مارس 2026 03:06

أبوظبي (وام)

حذَّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من مخاطر استخدام الألعاب النارية، مؤكدة أنها تُعد من المواد الخطرة التي قد تتسبب في إصابات بليغة وحوادث جسيمة تهدد سلامة الأفراد والممتلكات. 
ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى تجنب استخدامها، خاصة من قبل الأطفال، لما قد تسببه من حروق وإصابات في العين، إضافة إلى احتمالية نشوب حرائق نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات المعتمدة، حفاظاً على الأمن والسلامة العامة. 
وأكدت أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن وعي أفراد المجتمع والتزامهم يسهمان بشكل كبير في الحد من الحوادث، داعية إلى الاحتفال بالمناسبات بطرق آمنة تعكس الوعي الحضاري، وتحافظ على سلامة الجميع.

مخاطر الألعاب النارية
شرطة أبوظبي
الإمارات
الألعاب النارية
أبوظبي
المواد الخطرة
آخر الأخبار
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©