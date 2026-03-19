شرطة أبوظبي تحذِّر من مخاطر الألعاب النارية

أبوظبي (وام)

حذَّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من مخاطر استخدام الألعاب النارية، مؤكدة أنها تُعد من المواد الخطرة التي قد تتسبب في إصابات بليغة وحوادث جسيمة تهدد سلامة الأفراد والممتلكات.

ودعت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع إلى تجنب استخدامها، خاصة من قبل الأطفال، لما قد تسببه من حروق وإصابات في العين، إضافة إلى احتمالية نشوب حرائق نتيجة سوء الاستخدام أو الإهمال، مشددة على أهمية الالتزام بالقوانين والتعليمات المعتمدة، حفاظاً على الأمن والسلامة العامة.

وأكدت أن السلامة مسؤولية مشتركة، وأن وعي أفراد المجتمع والتزامهم يسهمان بشكل كبير في الحد من الحوادث، داعية إلى الاحتفال بالمناسبات بطرق آمنة تعكس الوعي الحضاري، وتحافظ على سلامة الجميع.