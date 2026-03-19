الجمعة 20 مارس 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قرقاش: تبرير العدوان على دول الخليج يهدد الاستقرار الإقليمي

أنور قرقاش
20 مارس 2026 03:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران
6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن تبرير بعض المسؤولين الإيرانيين عدوان بلادهم على دول الخليج العربي، يجسِّد نهجاً خطيراً يقوِّض أسس النظام الدولي، ويهدِّد الاستقرار الإقليمي، كما تمثِّل تصعيداً غير مسؤول يرقى لمستوى الجرائم الدولية، ويضع المنطقة أمام مخاطر جسيمة. 
وقال معاليه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «إن تبريرات بعض المسؤولين الإيرانيين عدوان بلادهم على دول الخليج العربي، ومنهم البرلماني المتطرف المدعو حميد رسائي، بما تحمله من ادعاءات عبثية وغير مسؤولة، وما تنطوي عليه من تهديد صريح وتبرير للاستهداف العسكري للمنشآت المدنية والاقتصادية، لا تمثل خروجاً على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حسن الجوار فحسب، بل تجسّد نهجاً خطيراً يقوّض أسس النظام الدولي ويهدد الاستقرار الإقليمي».
‏وأضاف معاليه: «تشكّل هذه التصريحات انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة، ولاسيما حظر التهديد باستخدام القوة، كما تمثل تصعيداً غير مسؤول يرقى لمستوى الجرائم الدولية ويضع المنطقة أمام مخاطر جسيمة».
‏وتابع معاليه: «إن استمرار هذا الخطاب التصعيدي والتحريضي لإلحاق الضرر بالسكان المدنيين مرفوض، والحكمة تقتضي الوقف الفوري للعدوان الإيراني على دول الجوار، وحظر استخدام القوة، والالتزام بقواعد القانون الدولي».
كما نفى معاليه في تدوينة أخرى فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في الإمارات، مشدداً على أن الجهات الرسمية نفت هذه المزاعم بشكل واضح، محذراً من خطورة الشائعات في زمن الحروب.
وقال معاليه عبر حسابه على منصة «إكس»: «حذرنا مراراً من خطورة الشائعات في زمن الحروب، وما يُتداول عن فرض قيود على حركة رؤوس الأموال في دولة الإمارات غير صحيح، وتفنّده الجهات الرسمية بوضوح».  وأضاف معاليه: «تاريخ الإمارات الاقتصادي قائم على الانفتاح وحرية انتقال الأموال، وهو أحد أعمدة نجاحها وجاذبيتها الاستثمارية».
واختتم قائلاً: «الإمارات ستعود أكثر تصميماً ونجاحاً، ولن ينجح العدوان الإيراني في مساعيه».

أنور قرقاش
الإمارات
دول الخليج
دول الخليج العربي
الاعتداء الإيراني
إيران
آخر الأخبار
تصاعد عمود من الدخان من موقع غارة جوية في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: نفذنا ضربات على 7 آلاف هدف في إيران
20 مارس 2026
عمال نظافة في موقع مبنى سكني تعرض لغارة روسية (رويترز)
الأخبار العالمية
الكرملين: محادثات السلام بشأن أوكرانيا في «توقف مرحلي»
20 مارس 2026
سيارات إسعاف تنتظر على الجانب المصري من معبر رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين بين غزة ومصر
20 مارس 2026
ناقلة نفط تبحر في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
6 دول تعلن استعدادها لضمان سلامة الملاحة في مضيق هرمز
20 مارس 2026
نازحون سودانيون في مخيم زمزم بإقليم دارفور جراء المعارك (أرشيفية)
الأخبار العالمية
محللون أميركيون لـ«الاتحاد»: حظر «إخوان السودان» يكشف دورهم في تأجيج الصراع
20 مارس 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©